ГУОБДД призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения в преддверии резкого изменения погоды призвало всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

В управлении рекомендуют автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону: обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. ГУОБДД

Обязательно в любое время нужно передвигаться на машине с включенными внешними фарами, в непогоду использовать противотуманные, в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов. Сконцентрироваться необходимо вблизи пешеходных переходов.

«В связи с перепадами атмосферного давления водителям рекомендуют внимательнее относиться к своему самочувствию», — отметили в ГУОБДД.

Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

На многих горных дорогах и перевалах уже снег, поэтому водителям советуют поменять летнюю резину на зимнюю. Это поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. ГУОБДД рекомендует им использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в отстутствии транспорта.