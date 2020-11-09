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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 406 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 406 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 145 человек, Оше — 15, Чуйской области — 64, Ошской — 34, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 58, Баткенской — 66.

За весь период выздоровели 54 тысячи 358 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172359/
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