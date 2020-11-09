В Кыргызстане за сутки выявили 571 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 154 случая, Оше — 52, Чуйской области — 78, Ошской — 86, Таласской — 20, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 47, Джалал-Абадской — 77, Баткенской — 56.

С марта в республике зарегистрировали 63 тысячи 390 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.