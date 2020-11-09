В Кыргызстане начинается прием заявлений на временное проживание в России. Посольство РФ в КР заявило о начале приема необходимых документов с 10 ноября 2020 года.

Отмечается, что возможность получения временного разрешения на проживание является частью государственной программы Российской Федерации, направленной на содействие добровольному переселению соотечественников.

Подача заявлений будет организована с 14.00 до 16.30 каждые вторник и четверг. Для оформления необходимо пройти электронную регистрацию на сайте дипломатической миссии, где можно узнать полный перечень требующихся документов.

Напомним, что мигранты, в данный момент находящиеся на территории России на нелегальной основе, могут обратиться в местный орган МВД по вопросам миграции для оформления разрешения на временное проживание.

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС в 2015 году значительно упростило миграционную политику с Россией, в несколько раз уменьшив сроки рассмотрения заявлений и освободив граждан республики от бумажной бюрократии.