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Общество

Митинг против изменения Конституции проходит в Бишкеке

В Бишкеке проходит мирный марш против изменения Конституции. На акцию возле железнодорожного вокзала собралось около 20 человек.

По словам митингующих, винить Основной закон в неспособности бороться с коррупцией — это перенос ответственности.

«Если и. о. президента не может бороться с коррупцией, он должен не менять главный договор с народом, а уступить место тем, кто примет ответственность за реальную борьбу с коррупцией. Отмечаем, что также поправки в Конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» парламент принял 22 октября, но и. о. главы государства их до сих пор не утвердил. Снижение избирательного порога до 3 процентов, избирательного залога до 1 миллиона сомов и введение ограничений по использованию формы № 2 необходимы, потому что это единственный способ не допустить повторения событий 5 октября», — считают они.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке проходит митинг против изменения Конституции

Протестующие также требуют назначенные ЦИК на 20 декабря парламентские выборы провести в срок или совместно с президентскими.

Участники марша направились на центральную площадь Ала-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172343/
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