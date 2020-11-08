В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 546 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 546 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 117 человек, Оше — 24, Чуйской области — 71, Ошской — 86, Таласской — 13, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 113, Баткенской — 96.

За весь период выздоровели 53 тысячи 952 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.