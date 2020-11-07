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Общество

КР планирует поднять вопрос об увеличении частоты авиаперелетов с Россией

Кыргызстан планирует поднять вопрос об увеличении частоты авиаперелетов с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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По ее данным, вчера в ведомстве состоялась встреча с инициативной группой граждан Кыргызстана — студентами, обучающимися в вузах России.

​Отмечается, что вопрос выезда студентов является актуальным пунктом повестки дня кыргызско-российского сотрудничества.

Сейчас МИД прорабатывает вопрос организации телефонного разговора вице-премьер-министра страны Эльвиры Сурабалдиевой с зампредседателя правительства России Татьяной Голиковой.

Кыргызская сторона планирует поднять вопрос об увеличении частоты авиаперелетов между Кыргызстаном и Россией.

По итогам встречи с инициативной группой МИД призвал всех студентов, испытывающих трудности с выездом, проявить понимание и терпение в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации и по мере возможности продолжать обучение в дистанционном формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172323/
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