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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли два человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали две смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, оба летальных случая зарегистрировали в Ошской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 172 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172301/
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