Умер Михаил Жванецкий

В Москве скончался народный артист России Михаил Жванецкий. Об этом сообщает «РБК».

По данным издания, известный писатель и сатирик умер в результате болезни.

Месяц назад артист заявил о прекращении концертной деятельности и публичных выступлений. О причинах такого решения он не сообщил.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Михаила Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — прокомментировал тогда решение представитель артиста Олег Сташкевич.

Михаилу Жванецкому было 86 лет.