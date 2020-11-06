18:55
USD 83.81
EUR 98.57
RUB 1.07
Общество

Умер Михаил Жванецкий

В Москве скончался народный артист России Михаил Жванецкий. Об этом сообщает «РБК».

По данным издания, известный писатель и сатирик умер в результате болезни.

Месяц назад артист заявил о прекращении концертной деятельности и публичных выступлений. О причинах такого решения он не сообщил.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Михаила Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — прокомментировал тогда решение представитель артиста Олег Сташкевич.

Михаилу Жванецкому было 86 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172282/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли три человека
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека
За сутки от коронавируса умер один человек
За сутки от коронавируса умерли два человека
Скончался известный ученый академик Дюшен Маматканов
За сутки от коронавируса умерли четыре человека
Подозреваемый в разбое скончался после задержания. ГКНБ начал расследование
Пять человек скончались за последние сутки в Кыргызстане от коронавируса
Пять человек скончались за последние сутки в Кыргызстане от коронавируса
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу
Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у&nbsp;него дорогостоящая недвижимость Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у него дорогостоящая недвижимость
Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить
Бизнес
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
6 ноября, пятница
18:50
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий
18:38
Выборы президента. Утверждены тексты вывесок и календаря для УИК
18:14
Медики в закрытых учреждениях не работают по протоколам Минздрава
18:03
Снос забора «Белого дома». Фундамент пока решили оставить
17:48
Детсад № 31 в Бишкеке не могут отремонтировать, потому что у него нет госакта