Безграничная власть. Поможет ли снесенный забор «Белому дому»

Чуть больше 15 лет понадобилось властям Кыргызстана, чтобы окончательно убедиться в бессмысленности ограждения «Белого дома» и воплотить в жизнь мечту многих митингующих. Самая обсуждаемая и ненавистная металлоконструкция страны, ставшая невольной участницей всех политических потрясений и митингов, отправлена на свалку истории. 24.kg решило рассказать не только о демонтаже этого объекта, но и о самых ярких моментах истории, с ним связанных.

Чего только ни видел этот забор

Построенное во Фрунзе в 1985 году новое здание Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР по проекту не имело никаких ограждений. Это в корне расходилось с идеологией коммунизма.

Фото из интернета. В советское время ограды вокруг главного государственного здания не было

Забор вокруг «Белого дома» появился значительно позже, в 2000-м, на закате правления первого президента независимого Кыргызстана Аскара Акаева. В Бишкеке в те годы начали набирать обороты массовые митинги и акции протеста. Власти решили, что отгородиться от них — хорошая идея.

Впрочем, металлический забор не помог Акаеву усидеть в президентском кресле. В марте 2005-го ограждение стратегического объекта впервые поддалось натиску толпы. Тогда же прозвучали и первые призывы о его сносе, чтобы тем самым подчеркнуть открытость перед народом новой власти.

Курманбек Бакиев на посту главы государства решил от детища своего предшественника не избавляться. Забор исправно исполнял свои функции вплоть до апреля 2010 года, пока его простреленные пулями ворота не выломали грузовиком митингующие. Спустя время вновь зазвучали призывы о демонтаже ограды «Белого дома». Но от идеи этой вновь отказались. На углу забора, на месте, куда родственники погибших в событиях приносили их портреты и цветы, установили мемориальные доски.

Ограда главного государственного здания на долгие годы стала излюбленным местом для проведения всех без исключения политических акций. Но поистине народную известность забору Жогорку Кенеша в октябре 2012-го принес митинг за национализацию Кумтора, когда бывшие в то время депутатами парламента Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов решили весьма оригинальным способом попасть на свои рабочие места.

Фото из интернета. Октябрь 2012 года. Камчыбек Ташиев вместе с соратниками перепрыгивает через ограду "Белого дома"

И все-таки его судьба решилась

Призывы снести забор «Белого дома» вновь прозвучали в столице утром 6 октября после очередного успешного штурма правительственного здания.

Озвученную митингующими инициативу, напомним, в тот же день быстро подхватил назначивший сам себя мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев, издав соответствующий указ. Муниципальные службы, впрочем, спешить с исполнением его поручения не стали. Спустя сутки «народного» градоначальника попросили на выход и о его ценных указаниях предпочли забыть.

Фото 24.kg. Распоряжение "народного" мэра Бишкека о сносе забора

Через месяц о демонтаже неожиданно вспомнил новый спикер парламента Талант Мамытов, отметив, что его в этой идее поддержал и. о. президента Садыр Жапаров.

«Этот забор нас не защитил. Чем больше будем защищаться, тем больше недовольства у народа. Предлагаю снести забор. У нас не должно быть препятствий с народом», — сообщил он на очередном заседании депутатов.

Сказано — сделано. Спустя два дня рабочие МП «Тазалык» подогнали к «Белому дому» спецтехнику и начали пилить его ограду. Старт демонтажа обошелся без официальных церемоний, хотя и в присутствии официальных лиц.

Фото 24.kg. Балбак Тулобаев и Талант Мамытов наблюдают за началом демонтажа забора

За сносом металлоконструкций приехали понаблюдать и. о. мэра города Балбак Тулобаев и торага парламента Талант Мамытов. Последний, выступив перед прессой, поспешил удалиться. Тулобаев, напротив, остался, чтобы подольше пообщаться с журналистами и лично прогуляться по освобожденной от преград территории.

Популизм, да и только

По мнению политолога Игоря Шестакова, демонстративный снос забора вокруг «Белого дома» не принесет в политическую жизнь Кыргызстана ничего нового. Это не решение проблем, а их констатация.

«Нынешний парламент — вершина политического популизма. И принятое депутатами очередное решение — тому лишнее подтверждение. В стране нет нормальной медицины, нет достойной зарплаты. Люди требуют раскрытия резонансных коррупционных дел, они хотят жить в развитом и безопасном государстве. Накопился огромный пласт задач, требующих немедленного решения. И что делают нардепы? Сносят забор! Я думаю, что эта акция едва ли избавит общество и власть от накопившихся проблем и митинговых настроений. Просто митинги будут происходить не у забора, а на крыльце «Белого дома», — отметил он.

Напомним, что часть забора «Белого дома» инициаторы его сноса решили не трогать. Несколько пролетов, на которых установлены мемориальные доски погибшим в событиях 7 апреля 2010 года, оставят в качестве памятника. Срезанные части ограждения отправят на склады мэрии до тех пор, пока им не придумают лучшего применения.

Фото предоставлены Центральным государственным архивом кинофонофотодокументов КР