Выставка картин и живые выступления: перформанс в Бишкеке от Бишкекзеленхоза

В Бишкеке на бульваре Эркиндик состоялась выставка картин, на которых сотрудники Бишкекзеленхоза предстали в образах известных персонажей работ отечественных художников.

Ранее поливщики, косильщики, работники теплиц и цветочных клумб примерили на себя образ известной «Дочери Советской Киргизии» Семена Чуйкова, «Аннушки» Савицкого, женщин в национальных убранствах с картины «Праздник» Суймонкула Чокморова.

Проект с оживлением картин изначально задумывался в виде репродукций мировых полотен. Но позже в предприятии решили оживить героев из отечественных работ художников.

Выставка сопровождалась игрой на пианино и пением рабочих муниципального предприятия. Адилет Джумабаев исполнил итальянскую песню, аккомпонировала ему пианистка Лейли Асанбек.

Другой сотрудник «Бишкекзеленхоза» Нурбек Шукурбеков играл на музыкальном инструменте и пел песни на кыргызском языке.Горожане оказались в восторге от перформанса и поблагодарили сотрудников предприятия за хорошее настроение и то, что они всегда оперативно реагируют на просьбы и замечания жителей Бишкека.