В Бишкеке 11 ноября без осадков. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 9 часов 52 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — переулок Ижевский, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Жетиген), отрезки улиц Фруктовой, Амосова, Виноградной;

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделуу, Алтын-Бешик);

9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48 — Чуй-51, Чуй-22 — Чуй-25, Чуй, 47а);

10.00-19.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Бердибаева).

У кого намечается той

Ализода Назирмад

Родился 11 ноября 1967 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане.

Каныбек Сагынбаев

Родился 11 ноября 1985 года во Фрунзе. Мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту.

Памятные даты

Международный день энергосбережения

Решение об учреждении этого праздника принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

Его основная цель — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Всемирный день шопинга

Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.

День шопинга, по своей сути, — это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути, это то же самое.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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