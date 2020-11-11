В Бишкеке 11 ноября без осадков. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 9 часов 52 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — переулок Ижевский, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Жетиген), отрезки улиц Фруктовой, Амосова, Виноградной;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделуу, Алтын-Бешик);
- 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48 — Чуй-51, Чуй-22 — Чуй-25, Чуй, 47а);
- 10.00-19.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Бердибаева).
У кого намечается той
Ализода Назирмад
Родился 11 ноября 1967 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане.
Каныбек Сагынбаев
Родился 11 ноября 1985 года во Фрунзе. Мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту.
Памятные даты
Международный день энергосбережения
Решение об учреждении этого праздника принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.
Его основная цель — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.
Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.
Всемирный день шопинга
Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.
День шопинга, по своей сути, — это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути, это то же самое.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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