01:00
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 ноября без осадков. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 9 часов 52 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — переулок Ижевский, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Жетиген), отрезки улиц Фруктовой, Амосова, Виноградной;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделуу, Алтын-Бешик);
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48 — Чуй-51, Чуй-22 — Чуй-25, Чуй, 47а);
  • 10.00-19.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Бердибаева).

У кого намечается той

Ализода Назирмад

Родился 11 ноября 1967 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане. 

Каныбек Сагынбаев

Родился 11 ноября 1985 года во Фрунзе. Мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту.

Памятные даты

Международный день энергосбережения

Решение об учреждении этого праздника принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

Его основная цель — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Всемирный день шопинга

Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.

День шопинга, по своей сути, — это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути, это то же самое.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172271/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Бизнес
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
11 ноября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 ноября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: днем потеплеет
20:58
Пресс-секретарь Садыра Жапарова ответила на заявление медиасообщества
20:26
В Таш-Кумыре родителям 11 подростков вынесли предупреждение
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
19:13
Фармкомпании испытали новую вакцину от COVID-19: она эффективна на 90 процентов