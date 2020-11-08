Неделя-24. Узурпация власти, конституционная реформа и коронавирус

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров колесил по югу Кыргызстана, встречался с сотнями людей, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом. Фактически эта рабочая поездка означает начало предвыборной кампании для неожиданно оказавшегося на Олимпе власти теперь уже бывшего осужденного за захват заложника.

Пока и. о. главы государства колесит по стране, в КР продолжается кадровая чехарда. В отставку подал спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев. В должности он пробыл чуть более двух недель. По заявлению бывшего торага, это связано с намерением участвовать в президентских выборах. Его место занял один из сторонников Садыра Жапарова депутат Талант Мамытов.

Тем временем в республике доллар превысил отметку в 84 сома. Он рос практически всю неделю. Нацбанк не реагировал на происходящее. Правда, потом доллар немного откатился, но все равно остался в районе 84 сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Как революционеры власть захватывали

Фото 24.kg. Митинг против итогов парламентских выборов закончился массовыми беспорядками и отставкой президента

В Кыргызстане начавшиеся в ночь с 5 на 6 октября беспорядки завершились сменой власти. Протестующие подожгли «Белый дом», президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был сложить с себя полномочия. Исполнять обязанности главы государства стал освобожденный из мест заключения бывший депутат парламента Садыр Жапаров. Еще до установления официальной власти люди, называвшие себя его сторонниками, пытались захватить должности в разных госучреждениях. 24.kg вспомнило, какие портфели были в те дни самыми востребованными и кто на них претендовал.

И. о. президента и миллионное лобби

Накануне издание ForeignLobby.com сообщило, что от имени исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова якобы заключена сделка на $1 миллион для лоббирования интересов Кыргызстана. Журналисты 24.kg собрали всю информацию, которая есть в открытых источниках, об участниках сделки. Подробнее — «Садыр Жапаров и сделка на $1 миллион. Что известно о лоббистах».

Чего ждать от переделки Основного закона

Фото из интернета. Несмотря на множество проблем, Кыргызстану предлагают заняться переделкой Конституции

Читайте по теме Садыр Жапаров рассказал в Оше, почему он выступает против партийной системы

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров пока не намерен отказываться от идеи в очередной раз переписать Конституцию. Об этом он говорит во всех интервью. Цель — возвращение к президентской форме правления. По его мнению, парламентаризм и партийная система дискредитировали себя. Но не все так идеально, как кажется на первый взгляд, — «О конституционной реформе Садыра Жапарова, которая приведет к диктатуре власти».

Кыргызстан стоит на пороге конституционной реформы. Поменять Основной закон обещает и. о. главы государства Садыр Жапаров. Пока это единственный план, объявленный новой властью. Юристы опасаются, что предлагаемые изменения приведут к диктатуре и узурпации. Подробнее — «Подводные камни конституционной реформы Садыра Жапарова. Мнение юристов».

Силовики и мафия. Кто победит в борьбе за власть?

Факт, что внутри Кыргызстана и за его пределами сложилось мнение, что в текущем политическом бедствии участвует организованный криминал, все более срастающийся с представителями государства. Это вносит элемент нестабильности в политическую жизнь. Мафия не может быть участником политического процесса в стране. Подробнее о ситуации в авторском материале Болота Джунусова.

Коронавирус выкашивает медиков

Отсутствие защиты и финансовой поддержки может привести к тому, что в разгар пандемии кыргызстанцев не спасут даже новые больницы. В них некому будет лечить. Ведь под ударом вновь оказались медики. Наш анализ показал, что за последний месяц количество заражений выросло почти в три раза. Подробнее в материале «Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить».

Битва за здания больниц

Вспышка коронавируса и нехватка мест для инфекционных больных рассорили несколько служб — психиатрию, наркологию и дерматовенерологию. Руководство каждой из них сейчас доказывает свою необходимость и важность, чтобы не остаться без крыши над головой. 24.kg выслушало мнения всех сторон.

Бишкекский смог помогает коронавирусу

С началом отопительного сезона и похолоданием в Бишкеке традиционно повышается уровень загрязнения воздуха и появляется смог. Тему начинают активно обсуждать в обществе, чиновники рапортуют, что проблему решают, планы принимают, и краткосрочные, и долгосрочные. Но воз, как говорится, и ныне там. А вопрос чистоты воздуха далеко не праздный. В Европейской экономической комиссии ООН отметили, что его загрязнение считается самой большой угрозой здоровью из-за окружающей среды в мире. Подробнее — «Дышать опасно для жизни. Как грязный воздух влияет на рост COVID-19».

Как пережить зиму, если власти думают только о политике

Фото из интернета. Пока власти заняты политикой, мы можем остаться без тепла и света

С момента смены власти в Кыргызстане прошел месяц. Все портфели вроде разделили, а вот работы пока не видно. А ведь это ведет к печальным последствиям: в разгар холодов кыргызстанцы могут остаться без света и тепла. Подробнее о ситуации в материале «Зима-2020. Тревожные звоночки и игнорирование проблем».

Как столица потеряла десятки миллионов сомов

Муниципалитет столицы подготовил и внес в Бишкекский городской кенеш проект бюджета на 2021-й. Также депутаты должны рассмотреть корректировку доходов и расходов городской казны в текущем году. На чем мэрия сэкономила и какие резервы есть для пополнения доходной части, 24.kg рассказал первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Учитель из Джумгала учит английскому жителей Мадагаскара

Фото Зайырбека Суйунбек уулу

Кыргызстанец Зайырбек Суйунбек уулу год назад переехал на Мадагаскар и устроился в среднюю школу учителем английского языка. Мужчина признается, что в 29 лет сам выбрал именно эту страну. По его словам, африканцы, несмотря на бедность и сложности в образовательной системе, стремятся получать знания. О жизни в экзотическом государстве кыргызского учителя Зайырбек Суйунбек уулу рассказал в интервью 24.kg.