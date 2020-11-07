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Общество

«Россия в зарубежье». Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

Кыргызстанцы могут поучаствовать в конкурсе фотографий и видео на тему «Россия в зарубежье». Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его данным, в репортаже можно использовать старые фотографии, например, из отпуска в другой стране. «Если вы живете не в России, акция — отличный повод прогуляться по городу. Вы можете посетить памятники русским историческим деятелям, пройтись по улицам с русскими названиями или даже заглянуть в ресторан с русской кухней», — отметили в агентстве.

С 9 октября по 25 ноября на своей открытой странице в социальной сети нужно опубликовать фото- или видеорепортаж из любого населенного пункта, находящегося не в России.

«Обязательно отметьте в публикации аккаунт Россотрудничества и поставьте теги #РСРоссияВЗарубежье и #RSRussiaInTheWorld. Итоги будут подведены 27 ноября. Победители получат призы», — заключили в Россотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172231/
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