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Общество

Правозащитники просят освободить осужденных с высоким риском заражения COVID-19

Государство должно разработать план, предусматривающий экстренное освобождение осужденных, которым грозит самый высокий риск заражения COVID-19. Об этом говорится в отчете правозащитного движения «Бир дуйно — Кыргызстан».

Согласно данным, пожилые люди и лица с психическими и физическими проблемами должны быть немедленно рассмотрены для освобождения, чтобы избежать серьезных последствий в случае распространения COVID-19 в тюрьмах, а также для уменьшения нагрузки по оказанию основных медицинских услуг.

В движении «Бир дуйно — Кыргызстан» отмечают, что тюрьмы необходимо разгрузить.

В связи с этим необходимо обеспечить альтернативы тюремному заключению в соответствии с минимальными стандартными правилами ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)», — говорят правозащитники.

Данные меры, по мнению представителей движения, необходимо применить в отношении всех осужденных, попадающих под требования Токийских правил, а в особенности пожилых осужденных и лиц с особыми нуждами. «Так, в ИК № 2, находились три онкобольных женщины Ш.Н., Х.М., С.А., с подозрением на онкологию Ж.О., М.Р., перенесшая инсульт, страдающая прогрессированием и обострением сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, угрожающих ее жизни», — уточнили правозащитники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172226/
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