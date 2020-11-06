Русский театр драмы празднует свой 85-летний юбилей

Государственному национальному русскому театру драмы имени Чингиза Айтматова сегодня исполнилось 85 лет. По этому случаю коллектив театра организовал флешмоб «Театр, живи и действуй».

«Всех своих коллег и зрителей поздравляю с этим замечательным праздником. 85 лет — это славный путь нашего театра. Счастливый путь мучительных поисков вдохновения, творческих удач. За все эти годы на сцене Русского театра драмы поставлено множество пьес мировой и русской классики и лучшие произведения кыргызских авторов. Театр воспитал целую плеяду ярких режиссеров и актеров. Наш театр побывал с гастролями во всех уголках Советского Союза, участвовал во многих фестивалях, получил множество призов и наград. Мы будем это продолжать», — рассказал художественный руководитель театра Аким Текешев.

Поздравить коллектив с юбилеем пришел заместитель министра культуры, информации и туризма КР Кайрат Иманалиев. Он вручил сотрудникам театра нагрудные знаки и почетные грамоты.

85-летие театра отмечали на открытом воздухе не только из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, но и из-за ремонтных работ, проводимых в здании храма искусства. Виновники торжества получили множество поздравлений. Завершился праздник выступлениями артистов театра.