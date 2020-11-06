Медики в закрытых учреждениях не работают по протоколам Минздрава. Об этом говорится в отчете правозащитного движения «Бир дуйно — Кыргызстан».

Согласно данным, медики детских домов, закрытых, психиатрических учреждений в Чуйской области не работают по протоколам МЗ КР, не соблюдают клиническое руководство, протоколы: не знают, нет доступа, нет внедрения, обучения, при этом существует острая нехватка профилирующих медиков. Назначение лечения осуществляется не по КР/КП. «Врачи в психоневрологических стационарах вообще не владеют информацией о новых КР/КП по психиатрии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе превентивных посещений осужденные сообщали о частых случаях заболевания с симптомами коронавируса в учреждениях с камерным типом размещения.

«Все больные госпитализировались в колонию № 47, где было более 1 тысячи случаев обратившихся с симптомами внебольничной пневмонии в легкой и среднетяжелой форме без осложнений. Разница между официальной статистикой ГСИН и собранными превентивной группой данными связана с непроведением и отсутствием доступа к ПЦР-анализу. В июле в ИК № 47 скончался правозащитник Азимжан Аскаров, о причинах смерти которого до сих пор нет ответа следствия», — подчеркнули в организации.

В движении «Бир дуйно — Кыргызстан» отметили необходимость обеспечения доступа к прохождению ПЦР-тестов для осужденных при наличии симптомов COVID-19. Вести полный учет переболевшего персонала и осужденных во всех учреждениях, использовать код шифр U-07.2 — неподтвержденный коронавирус.

«Для обеспечения доступа к медицинской помощи необходимо использовать механизм получения возмещения базовых медицинских услуг через Программу госгарантий/Доппакет ОМС персоналу и подопечным, особенно для возможности получения стоматологической помощи», — рассказали правозащитники.

Также в движении рекомендовали учреждениям провести ревизию всех больничных закупок, убрать недоказанные препараты из применения.