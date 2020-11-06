Балбак Тулобаев сравнил забор «Белого дома» с Берлинской стеной

Отвечая на вопрос 24.kg о будущем мемориальных досок, установленных в память о погибших в событиях 7 апреля 2010 года, и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев сравнил эту часть забора с Берлинской стеной и подтвердил, что мэрия планирует оставить ее в том виде, в котором она находится сегодня.

«Мы не планируем сносить эту часть забора. Не планируется и переустановка ментальных досок. Они останутся нетронутыми, как осталась когда-то целой часть снесенной Берлинской стены. Это же часть истории», — уточнил он.

По словам главы города, оставшаяся недемонтированной часть ограды должна быть достаточно крепкой, чтобы не упасть и не разрушиться. «Мы будем следить за этим», — ответил он.