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Общество

На демонтаж забора «Белого дома» уйдет не меньше недели

На полный демонтаж забора вокруг «Белого дома» уйдет не меньше недели. Об этом на месте работ 24.kg сообщил директор МП «Тазалык» Рыспек Сарпашев.

«Приблизительная длина ограждений 1,5 километра. Над демонтажем работает 30 наших сотрудников. Точной суммы, в которую бюджету города обойдутся работы, я пока не знаю. Она будет известна ближе к вечеру», — сказал Сарпашев.

Он также отметил, что демонтированные части забора увезут на территорию гостиницы «Иссык-Куль», где они будут храниться. Почему для хранения было выбрано это место, глава «Тазалыка» объяснить не смог, сославшись на то, что такое распоряжение ему поступило из мэрии Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172183/
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