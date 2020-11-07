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Общество

За ошибку на баннере полпредства Иссык-Кульской области наказали виновных

Ответственные лица за ошибку на баннере на здании полпредства Иссык-Кульской области получили предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Facebook/Болот Ибрагимов
Фото Facebook/Болот Ибрагимов. Ошибка на баннере на входе полпредства Иссык-Кульской области

По ее данным, заведующему хозяйственным отделом вынесено предупреждение.

полпредства региона
Фото полпредства региона. Ошибку на баннере исправили

Ранее пользователи социальных сетей опубликовали фото баннера, который вывесили со стороны главного входа в полномочное представительство правительства в Иссык-Кульской области. Высказывание Исхака Раззакова распечатали с ошибкой. Словосочетание «коом да» написали слитно — «коомда».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172176/
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