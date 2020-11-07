За ошибку на баннере полпредства Иссык-Кульской области наказали виновных

Ответственные лица за ошибку на баннере на здании полпредства Иссык-Кульской области получили предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, заведующему хозяйственным отделом вынесено предупреждение.
Ранее пользователи социальных сетей опубликовали фото баннера, который вывесили со стороны главного входа в полномочное представительство правительства в Иссык-Кульской области. Высказывание Исхака Раззакова распечатали с ошибкой. Словосочетание «коом да» написали слитно — «коомда».