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Общество
Сюжет: COVID-19

Закрыть долги перед фармкомпаниями Минздрав планирует до конца года

Закрыть долги перед фармацевтическими компаниями Минздрав планирует до конца года. Об этом со ссылкой на начальника управления Муктарбека Баймурзаева сообщает пресс-центр ведомства.

«Решение о выплате долга до конца года было принято на встрече представителей Минздрава, Фонда обязательного медицинского страхования и Минфина», — сказал Муктарбек Баймурзаев.

В ведомстве добавили, что, согласно оперативной информации ФОМС на 1 ноября, фармацевтическим компаниям должно быть выплачено 355 миллионов 896 тысяч сомов.

Напомним, что накануне министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на заседании парламента сообщил, что ведомство выплатит долг в течение 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172164/
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