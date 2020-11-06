Закрыть долги перед фармкомпаниями Минздрав планирует до конца года

Закрыть долги перед фармацевтическими компаниями Минздрав планирует до конца года. Об этом со ссылкой на начальника управления Муктарбека Баймурзаева сообщает пресс-центр ведомства.

«Решение о выплате долга до конца года было принято на встрече представителей Минздрава, Фонда обязательного медицинского страхования и Минфина», — сказал Муктарбек Баймурзаев.

В ведомстве добавили, что, согласно оперативной информации ФОМС на 1 ноября, фармацевтическим компаниям должно быть выплачено 355 миллионов 896 тысяч сомов.

Напомним, что накануне министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на заседании парламента сообщил, что ведомство выплатит долг в течение 10 дней.