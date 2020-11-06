В Бишкеке пройдет бесплатный мастер-класс «Профессии будущего» для родителей и школьников. Об этом сообщили в Российском центре культуры и науки в столице.

По его данным, участникам расскажут, как узнать сильные стороны ребенка и зоны роста, как построить и спланировать образовательную траекторию для ребенка, какие профессии будут востребованы через 5-10 лет.

Педагоги школы разберут типичные ошибки в выборе профессии и расскажут о самых важных навыках для построения успешной карьеры.

Вход свободный, количество мест ограничено. Записаться на мастер-класс можно по телефону 0507904747.