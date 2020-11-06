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Общество

В Кочкорском районе открыли современный ЦОН

В Кочкорском районе Нарынской области открыли современный ЦОН. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, в учреждении можно оформить документы на паспорт, получить ПИН, сдать документы на пособие «балага суйунчу». Там не предоставляются услуги загса.

Центр обслуживания населения расположен в бывшем здании загса. За счет денег ГП «Инфоком» при ГРС там провели капитальный ремонт, увеличили площадь здания со 175 до 355 квадратных метров.

Работа по документированию населения полностью автоматизирована, внедрены электронная очередь, система кондиционирования и видеонаблюдения.

Жителям Кочкорского района, а их свыше 73 тысяч человек, будут предоставляться более 35 видов регистрационных услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172139/
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