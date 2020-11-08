В Бишкеке 8 ноября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День уменьшился до 9 часов 59 минут.

Фото www.litdg.ru. Монумент в память о погибших в ходе трагических событий 1916 года

В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916-го, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми днями истории и памяти предков», — говорится в указе.

Международный день КВН

Фото kvn.ru. Команда КВН «Азия MIX» из Кыргызстана — чемпион высшей лиги-2016

В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу веселых и находчивых.

Идея праздника предложена президентом международного клуба Александром Масляковым. Дата празднования выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961-го.

Люди, которые меняли мир

Умер поэт Исмаил Борончиев

Фото open.kg. Исмаил Борончиев

В 1978 году умер кыргызский советский акын-импровизатор, поэт Исмаил Борончиев. Народный артист Киргизской ССР (1958).

Родился в 1910-м в селе Алчалуу.

В 1936 году его принимают солистом в Кыргосфилармонию. В том же году впервые в печати появилось его стихотворение «Первая пятилетка», в 1940-м — поэма «Шамбет», в 1949 году — «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений»).

Значительное место в творчестве занимают айтышы, с которыми он выступал вместе с напарником Токтоналы Шабданбаевым. Они опубликованы в книгах «Айтыштар» («Айтыши») и «Кызыл кырман» («Красный ток»).

В 1969 году написал книгу воспоминаний «Жизнь певца».

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов V–VII созывов.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;

в Central Bazaar проходит ярмарка цветов.

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