Сотрудники управления капстроительства мэрии высадили саженцы в память о коллеге

Сотрудники управления капитального строительства мэрии Бишкека высадили 40 саженцев березы в новом строящемся парке «Балалык». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, таким образом работники УКС почтили память умершего в конце июня от пневмонии Александра Воротникова и других коллег.

«Сан Саныч — это целая эпоха городского строительства. Он отдал почти всю жизнь столичному управлению капитального строительства, за 33 года пройдя путь от инженера по техническому надзору до начальника УКС мэрии Бишкека», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что Александр Воротников был представлен к званию заслуженного строителя, но получить его не успел.