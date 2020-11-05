Микрорайоны Бишкека могут лишиться уникального барельефа

В 7-м микрорайоне Бишкека бизнесмен, строя павильон, загораживает уникальный барельеф, расположенный на торце дома № 4. Об этом в социальных сетях рассказал бишкекчанин Марат Темирбек уулу.

«Закрывают план домов 7-го микрорайона. К бизнесу претензии не имею. Мой вопрос к чиновникам — кто дал на это разрешение? Это все-таки история славного, красивого и зеленого города Фрунзе, в котором я родился!» — подписал опубликованные снимки мужчина.

В Бишкекглавархитектуре 24.kg рассказали, что объемные карты микрорайонов на торцах домов, сделанные советскими архитекторами при строительстве города, не являются памятниками истории и архитектуры.

«Эти композиции прежде носили исключительно практическое назначение. По ним ориентировались новые жители микрорайонов и их гости. Какой-либо ценности с точки зрения истории и архитектуры они не представляют», — сказали в пресс-службе ведомства.

В то же время в городской архитектуре заверили, что в ближайшее время проверят законность возводимой бизнесменами легкой конструкции.