Манасчи намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сказывая эпос более 12 часов

Манасчи Доолот Сыдыков намерен сказывать эпос более 12 часов беспрерывно, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам Доолота Сыдыкова, он начнет рассказывать эпос 12 ноября в 9.00 на площади Ала-Тоо.

«Древние манасчи, такие как Келдибек, Тыныбек, Балыкооз, Саякбай, Сагымбай, Чоюке, рассказывали «Манас» днями-ночами, месяцами непрерывно. Мы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса о том, что я буду сказывать эпос не менее 12 часов. Но я буду говорить, пока сил хватит», — рассказал он.



Доолот Сыдыков также отметил, что организаторы планируют установить стеклянную юрту, в которой он и будет выступать, высотой в 5 метров. Мероприятие будет транслироваться онлайн.

Манасчи просит кыргызстанцев прийти и поддержать его.