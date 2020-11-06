Зима-2020. Тревожные звоночки и игнорирование проблем

С момента смены власти в Кыргызстане прошел месяц. Все портфели вроде разделили, а вот работы пока не видно. А ведь это ведет к печальным последствиям: в разгар холодов кыргызстанцы могут остаться без света и тепла.

Конституция или отопление?

Первое заседание правительства состоялось только 29 октября, но ни слова об отопительном сезоне и возможных проблемах не прозвучало.

Когда Садыр Жапаров вступил в должность, его сразу спросили о том, как он будет решать вопросы отопительного сезона. Тогда и. о. президента премьер-министр ответил, что пока не в курсе. Пообещал, что кабмин изучит вопрос на заседании

«Мы должны показать результат за короткий срок. Поэтому прошу обратить внимание на основные направления: стабилизация и улучшение экономических показателей, возврат доверия бизнеса и инвесторов, своевременное выполнение текущих обязательств», — заявил Садыр Жапаров.

Еще глава страны сейчас думает о предстоящих выборах президента, в которых собирается участвовать, и конституционной реформе. Обеспечение населения теплом и бесперебойная подача света в приоритетах нового кабмина пока не появилась.

Возмущения или саботаж?

Зато случился первый коллапс. По злой иронии судьбы именно 29 октября примерно в 13.08 произошел сбой системы. В результате по Бишкеку на полчаса отключился свет, на ТЭЦ сработала защита, пришлось сбрасывать пар.

И только на этой неделе, 3 ноября, вице-премьер-министр Равшан Сабиров решил наведаться на ТЭЦ и выяснить, что же произошло. Версии энергетиков и тепловиков абсолютно противоположные.

«29 октября в 13.08 произошли «возмущения» в системе. Развитие аварии предотвратила система автоматической защиты оборудования ТЭЦ. Персонал действовал по инструкциям», — рассказал гендиректор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев.

По его версии, причиной внештатной ситуации стало замыкание в кабельной ветке 110 кВ, относящейся к распределительной компании «Северэлектро». В «Северэлектро» считают, что кабельная линия 110 кВ в данном происшествии ни при чем.

Первый заместитель гендиректора ОАО «Северэлектро» Темиркул Дайыров заявил, что по результатам испытаний кабельная линия соответствует техническим нормам.

К чему в итоге пришли стороны, до сих пор неясно. Равшан Сабиров поручил создать комиссию и установить виновных в инциденте 29 октября до конца недели.

«В случае выявления интриг и саботажа примем строгие меры», — заключил вице-премьер.

Неизвестно, был ли саботаж, зато ясно — в системе проблемы. Только общественности о них предпочитают не говорить.

Маловодье, долги и плохой уголь

На том же совещании озвучили еще одну серьезную проблему — качество угля, поставляемого с месторождения Кара-Кече.

«Несоответствие нормам кара-кечинского угля по влажности и зольности приводит к повышению расходов газа», — отметил директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев.

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Добавим маловодный период Токтогулки. Еще в августе в ОАО «Электрические станции» говорили, что нынешний отопительный сезон будет сложным. Водноэнергетические расчеты показывали, что без учета импорта электроэнергии или увеличения нагрузки на ТЭЦ Бишкека объем воды к концу осенне-зимнего периода 2020-2021 года будет ниже, чем минимальный рекомендуемый в 9,7 миллиарда кубометров.

Прохождение осенне-зимнего периода 2020-2021-го будет критическим даже при среднемноголетнем притоке воды. ОАО «Электрические станции»

Кроме того, у государства могут быть большие проблемы и с подачей отопления кыргызстанцам. На начало ОЗП задолженность «Кыргызтеплоэнерго», «Токмок жылуулук» и «Бишкектеплоэнерго» за природный газ составляла более 450 миллионов сомов.

Это значит, что в любой момент поставщик топлива «Газпром Кыргызстан» может прекратить подачу газа.

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Погашать долги, по сути, нечем. Дефицит бюджета оценивают в 28 миллиардов сомов, а до конца года он еще вырастет.

Но вместо оплаты долгов и решения возможных проблем энергоотрасли правительство занялось сменой кадров. Увольнение главы «Северэлектро» Доскула Бекмурзаева обернулось митингами энергетиков. На этой неделе в отставку подал глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

Пока ситуацию спасает теплая погода. Но если сейчас кабмин вместо политики не займется решением насущных вопросов, то с первыми реальными морозами тысячи кыргызстанцев могут остаться без света и тепла.