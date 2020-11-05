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Общество

Эссе о российских ученых. Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в акции

Кыргызстанцев приглашают принять участие в акции «Три великих изобретения русской науки». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

Российского центра науки и культуры
Фото Российского центра науки и культуры. Кыргызстанцев приглашают принять участие в акции «Три великих изобретения русской науки»
По его данным, акция проходит до 25 ноября.

«Давайте вспомним о достижениях российских ученых, исследователей и расскажем о них. С 1 по 25 ноября напишите эссе, посвященное вкладу русских ученых в развитие мировой науки. Выложите его на открытой странице в соцсети с хештегами #РСРоссийскаяНаукаВМире и #RSRussianScienceInTheWorld. Отметьте в посте аккаунт Россотрудничества. По желанию добавьте фото или видео к публикации», — проинформировали в центре.

Отметим, что в акции могут поучаствовать все желающие старше 18 лет из любой страны мира. Итоги подведут 30 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172053/
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