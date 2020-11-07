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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем информации и печати

Сегодня традиционно все журналисты и представители СМИ отмечают профессиональный праздник. В этот день, 7 ноября, в 1924 году вышел первый номер газеты «Эркин-Тоо» на кыргызском языке.

День информации и печати учрежден постановлением правительства 1 ноября 1993-го.

2020 год стал настоящим испытанием для всего человечества, а для кыргызстанцев вдвойне. В эпоху пандемии COVID-19 мы пережили политические потрясения.

Тяжелым он оказался и для журналистов из-за связанных с карантинными мерами препятствий и преград в исполнении профессиональной деятельности. Но тем не менее представители СМИ информировали читателей, держали в курсе событий, публиковали полезные советы и рекомендации, предостерегали и рассказывали о героях коронавирусного фронта. К сожалению, были и потери среди коллег.

В дни политической нестабильности СМИ оперативно предоставляли достоверную информацию. Журналисты находились в гуще событий, исполняя свой профессиональный долг. Ставили на первое место объективность и беспристрастность.

Свобода слова — главное завоевание кыргызстанцев за годы независимости. Мы должны сохранить его, оставив многомиллионные иски и преследования журналистов в прошлом и навсегда.

24.kg поздравляет коллег, журналистов и сотрудников всех СМИ, с профессиональным праздником!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172030/
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