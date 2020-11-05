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Общество
Сюжет: COVID-19

Вторая волна COVID-19. Когда людям нужно привыкнуть жить с инфекцией

Пандемия коронавируса продолжает бушевать по всему миру. На сегодня в Кыргызстане COVID-19 заразились 61 тысяча 309 человек, выздоровели 52 тысячи 343. Эксперты заявляют, что мир должен привыкнуть жить с коронавирусом как с обычной сезонной инфекцией.

Кыргызстанцам порекомендовали при легком течении COVID-19 находиться дома и не прибегать к госпитализации. Это, по словам врачей, снимет и без того большую нагрузку на систему здравоохранения. 

Один из самых главных советов — перестать принимать различные антибиотики и гормоны при легком заболевании. Эти медикаменты могут привести к серьезным осложениям и летальным исходам.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172028/
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