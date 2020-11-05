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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В мире заразились 48 миллионов, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 686 тысяч 72. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 48 миллионов 34 тысячи 287 человек. Больше всего зараженных в США (9 миллионов 480 тысяч 242), Индии (8 миллионов 313 тысяч 876), Бразилии (5 миллионов 590 тысяч 25), России (1 миллион 680 тысяч 579), Франции (1 миллион 591 тысяча 152), Испании (1 миллион 284 тысячи 408), Аргентине (1 миллион 205 тысяч 928), Колумбии (1 миллион 108 тысяч 86), Великобритании (1 миллион 102 тысячи 305) и Мексике (943 тысячи 630).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 31,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 279 тысяч 748.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 224 тысяч 415. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 571 человека. В том числе в США скончались 233 тысячи 663 человека, Бразилии — 161 тысяча 106, Индии — 123 тысячи 611, Мексике — 93 тысячи 228 и Великобритании — 47 тысяч 832.

В Кыргызстане зарегистрировали 61 тысячу 309 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 114 тысяч 235, Узбекистане — 67 тысяч 779, Таджикистане — 11 тысяч 180.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172023/
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COVID-19. В мире заразились 48 миллионов, умерли более 1,2 миллиона человек