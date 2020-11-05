Фильмы из Кыргызстана участвуют в фестивале «Московская премьера»

Фильмы из Кыргызстана участвуют в Международном фестивале кино стран Содружества «Московская премьера». Об этом сообщили в Национальной киностудии имени Толомуша Океева.

По их данным, фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова, снятый по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход», участвует в программе полнометражных фильмов.

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В конкурсе короткометражных картин покажут ленты «Выходные Кеку», «Карусель» и «На границе».

В программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года — картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Литвы, России, Узбекистана, Украины.

В ретроспективе «Дружба народов» состоятся сеансы, посвященные 100-летиям со дня рождения Сергея Бондарчука, Николая Гринько, Бориса Кимягарова, Георга Отса, памяти Болота Шамшиева и Георгия Шенгелая.

Показы пройдут в кинозалах «Каро» («Атриум» и «Октябрь»), Государственной Третьяковской галереи и Центра документального кино. Всего состоится более 30 киносеансов, на которых будет показано около 50 фильмов разных форматов, представляющих киноискусство 15 государств.

Фестиваль «Московская премьера» ведет свою историю с 2003 года. Его первым президентом был народный артист СССР Алексей Баталов.

Кинофестиваль пройдет с 12 по 17 ноября.