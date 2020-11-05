Для профлицеев разработали 10 экспериментальных образовательных программ

Министерство образования и науки разработало экспериментальные образовательные программы по 10 приоритетным профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, профессии выбрали на основании проведенного исследования рынка труда для каждого региона. Апробация будет проводиться в пилотных профессиональных лицеях.

В министерстве отметили, что одна из особенностей программ — применение кредитной системы, что позволит признавать результаты обучения выпускника лицея при поступлении в средние и высшие профессиональные учебные заведения.

По результатам апробации будет рассмотрено дальнейшее применение кредитной системы обучения в профессиональных лицеях. Программы разработаны в рамках проекта «Программа развития сектора: навыки для инклюзивного роста», финансируемого Азиатским банком развития.