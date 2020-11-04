Баг в FIFA 21: на поле появляется голый по пояс футболист с красной карточкой

Игроки в футбольный симулятор FIFA 21 обнаружили баг после последнего обновления. Об этом сообщил YouTube-блогер Максим Maxwell Маркин, пишет сайт championat.com.

По его данным, во время игры на поле выбегает голый по пояс игрок с красной карточкой в руке.

Фото Maxwell/YouTube

Чтобы воспроизвести баг, нужно перейти во вкладку «Молодежный состав» и подписать лучшего по рейтингу игрока. После этого футболиста необходимо включить в стартовый состав и начать матч. В этом случае на поле окажется игрок с непрорисованной футболкой и красной карточкой в руке, которую он не выпускает даже во время празднования забитых мячей.