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Общество

Рост цен на продукты в Баткене. Полпред взял вопрос под личный контроль

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Жаныбек Джалалов провел совещание по вопросам стабилизации цен на продукты питания на рынках. Об этом сообщили в полпредстве.

По его данным, местным властям поручили выявить и проанализировать причины роста цен, провести переговоры с торговцами, принять необходимые меры для стабилизации цен.

Полпред также дал задание ужесточить контроль по выявлению контрабандных товаров, в том числе горюче-смазочных материалов.

Сотрудникам Пограничной и Таможенной служб совместно с местными властями поручили организовать рейды на рынках и выявлять предпринимателей, причастных к контрабанде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171972/
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