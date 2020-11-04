Рост цен на продукты в Баткене. Полпред взял вопрос под личный контроль

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Жаныбек Джалалов провел совещание по вопросам стабилизации цен на продукты питания на рынках. Об этом сообщили в полпредстве.

По его данным, местным властям поручили выявить и проанализировать причины роста цен, провести переговоры с торговцами, принять необходимые меры для стабилизации цен.

Полпред также дал задание ужесточить контроль по выявлению контрабандных товаров, в том числе горюче-смазочных материалов.

Сотрудникам Пограничной и Таможенной служб совместно с местными властями поручили организовать рейды на рынках и выявлять предпринимателей, причастных к контрабанде.