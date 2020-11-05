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Общество

В Караколе 6 ноября пройдет общегородской субботник

В Караколе 6 ноября пройдет общегородской субботник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Муниципалитет призывает выйти горожан и убрать на своей прилегающей территории.

«Чистый город нужен в первую очередь нам самим, людям, которые живут здесь. Мы возрождаем эту традицию, потому что она продуктивна и дает возможность не только сделать чистыми наши улицы и дворы, но и почувствовать себя одной большой семьей. Общегородской субботник состоится 6 ноября», — проинформировали в мэрии Каракола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171966/
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