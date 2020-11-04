5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (6-8-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Эшпай, Масыралиева, Шералиева, Термечикова, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Мин-Куш, Баба-Ата, Садырбаева), «Колмо» (улицы Максат, Кенеш, Илим, Жеткинчек), «Щербакова»;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева, переулок Арасанский;
- 9.30-18.30 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Тоголока Молдо, Элебесова, переулок Донской, вдоль БЧК;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-51, Манаса), улица Токтоналиева, 20, 30, 44, 46, 54;
- 9.30-16.00 — село Чон-Арык (улицы Ульяновская, Семетей, Северная, переулок Шушенский);
- 14.00-18.00 — отрезки улиц Кийизбаевой, Литовской.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Маевка (улицы Родниковая, Жапарова, Южная, Молодой Гвардии, Тулебердиева, Карасуйская, Ала-Арчинская, Новая, Сельская, Школьная, Совхозная, Набережная, Сонкульская, Полевая, Веселая, переулок Южный, жилмассивы «12 га», «6,9 га»), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Ишенбаев, Эралы, Усуп у. Дуйшонбека, Новостройка, Кундучалова, Виноградная), Ленинское (улицы Коммунарская, Прохладная, Набережная, переулок Зеленый);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Крупской, Комсомольская), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Кун-Туу (улицы Иманалиева, Спортивная, Царенко, Бейшеналиевой, Заводская, Каменная), Сокулук (улицы Первомайская, Монолит, Восточная);
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улица Белек), Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская), город Шопоков (улицы Московская, Советская, Ленина, Тургенева, Киевская, Победы, переулок Зеленый);
- 9.00-13.00 — село Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе);
- 13.00-17.00 — село Первомайское (улицы Береговая, Спортитвная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская, Восточная, Мичурина, Первомайская);
- 14.00-17.00 — села Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная, Средняя), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Новая);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улица Восточная), Беловодское (улицы Октябрьская, Ленина, Красноармейская), Беш-Терек (кошары);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Киров (северная часть), Курпулдок, город Каинды (улица Мира);
- 9.30-16.00 — села Панфиловка (выше центральной дороги, улицы Тилебалиева, Южная, Октябрьская, Первомайская), Каптал;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Казакбаева), город Кемин (улицы Немцова, Почтовая, Горького, Ленина, Калинина, Берикбаева, Бозоева, Советская, Панфилова, Тукеева, Чкалова, Каракольская, Шевченко, Гагарина, Победы, Абдубачаева).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Жазы, Тобо-Коргон, Юсупов, Анаров, села Калинин, Беш-Тал, Борко, Меркит, Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Нарай, Он-Эки-Бел, Барак.