5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;

9.30-17.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (6-8-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Эшпай, Масыралиева, Шералиева, Термечикова, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Мин-Куш, Баба-Ата, Садырбаева), «Колмо» (улицы Максат, Кенеш, Илим, Жеткинчек), «Щербакова»;

9.30-17.30 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева, переулок Арасанский;

9.30-18.30 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Тоголока Молдо, Элебесова, переулок Донской, вдоль БЧК;

9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-51, Манаса), улица Токтоналиева, 20, 30, 44, 46, 54;

9.30-16.00 — село Чон-Арык (улицы Ульяновская, Семетей, Северная, переулок Шушенский);

14.00-18.00 — отрезки улиц Кийизбаевой, Литовской.