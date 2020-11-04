Более 2,6 тысячи водительских удостоверений выдано в Бишкеке за октябрь

За октябрь 2020 года в Бишкеке выдали 2 тысячи 677 водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, в столице эти услуги предоставляются в АвтоЦОНе, причем получить их можно за 30-60 минут. Процессы автоматизированы и интегрированы с информационными системами госорганов.

«В день АвтоЦОН обслуживает более 400 клиентов. Сделки купли-продажи совершают не только бишкекчане, но и приезжие со всей страны. Создание АвтоЦОНа позволило разгрузить очереди и улучшить качество обслуживания. Сегодня значительно облегчен процесс прохождения регистрации, очередей и бесконечного хождения по разным инстанциям», — отметили в ведомстве.

В ГРС добавили, что в октябре с заявлением по получению, обмену водительских удостоверений обратились 3 тысячи 64 человека. По регистрации транспортного средства поступило 8 тысяч 854 обращения.