Балбак Тулобаев выразил соболезнования мэру и жителям Измира

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев выразил соболезнования жителям Измира (Турция) и градоначальнику Тунчу Сойеру в связи с человеческими потерями и разрушениями в результате землетрясения и цунами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

«Мэрия Бишкека выражает глубочайшие соболезнования братскому народу, семьям, родным и близким погибших, а пострадавшим желает скорейшего выздоровления и стойкости», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что Бишкек и Измир являются городами-побратимами с 1991 года.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 30 октября, погибли более 100 человек.