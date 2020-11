Ученые построили математическую модель распространения COVID-19. Что выяснили

Американские ученые построили математическую модель распространения COVID-19 и доказали, что важнейшую роль в передаче вируса играют случаи массового заражения. Если бы их не было, темпы заболеваемости были бы намного ниже. О результатах исследования пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.