Ученые построили математическую модель распространения COVID-19. Что выяснили

«Это означает, что события, при которых одновременно заражаются от 10 до 100 человек, происходят гораздо чаще, чем мы ожидали, и дает представление о том, как можно контролировать продолжающуюся пандемию, — говорит первый автор статьи Феликс Вонг (Felix Wong). — Один из способов — запретить собрания больше десяти человек».