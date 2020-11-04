Ученые построили математическую модель распространения COVID-19. Что выяснили

Отсюда авторы делают вывод, что ограничение собраний и больших скоплений людей может значительно снизить уровень заражения.
«Вероятно, события суперраспространения происходят с большей частотой, чем мы предполагали, — приводятся в пресс-релизе Массачусетского технологического института слова руководителя исследования профессора Джеймса Коллинза (James Collins) из Медицинского института MIT. — Если мы сможем контролировать эти события, у нас будет гораздо больше шансов взять пандемию под контроль».
«Это означает, что события, при которых одновременно заражаются от 10 до 100 человек, происходят гораздо чаще, чем мы ожидали, и дает представление о том, как можно контролировать продолжающуюся пандемию, — говорит первый автор статьи Феликс Вонг (Felix Wong). — Один из способов — запретить собрания больше десяти человек».
Моделирование показало, что, если исключить из сценария суперраспространителей с десятью и более контактами, передача вируса прекратится.