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Общество
Сюжет: COVID-19

В Сузакском районе ввели ограничения из-за распространения COVID-19

В Сузакском районе Джалал-Абадской области ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом 24.kg сообщила замакима района Лола Абибова.

По ее словам, точки общественного питания (кафе и рестораны) будут принимать посетителей до 18.00. Решение приняли на заседании районного штаба по борьбе с COVID-19.

Рост новых случаев коронавируса среди местного населения фиксируют после проведения многочисленных массовых мероприятий и посещения мест с большим числом людей.

Многие владельцы ресторанов и кафе уже не раз получали предупреждения и штрафы, но продолжали проводить свадьбы и тои. Теперь рестораторов будут привлекать к ответственности в рамках закона.

С марта в республике зарегистрировали 60 тысяч 774 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171920/
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