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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В мире заразились 47,3 миллиона, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 487 тысяч 458. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 47 миллионов 348 тысяч 215 человек. Больше всего зараженных в США (9 миллионов 379 тысяч 600), Индии (8 миллионов 267 тысяч 623), Бразилии (5 миллионов 566 тысяч 49), России (1 миллион 661 тысяча 96), Франции (1 миллион 461 тысяча 391), Испании (1 миллион 259 тысяч 366), Аргентине (1 миллион 195 тысяч 276), Колумбии (1 миллион 99 тысяч 392), Великобритании (1 миллион 77 тысяч 99) и Мексике (938 тысяч 405).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 31,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 197 тысяч 326.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 212 тысяч 844. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 775 человек. В том числе в США скончались 232 тысячи 553 человека, Бразилии — 160 тысяч 496, Индии — 123 тысячи 97, Мексике — 92 тысячи 593 и Великобритании — 47 тысяч 340.

В Кыргызстане зарегистрировали 60 тысяч 774 случая заражения коронавирусом, в Казахстане — 113 тысяч 309, Узбекистане — 67 тысяч 553, Таджикистане — 11 тысяч 139.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171855/
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