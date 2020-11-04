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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 527 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 527 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 70 человек, Оше — 47, Чуйской области — 65, Ошской — 66, Таласской — 9, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 33, Джалал-Абадской — 130, Баткенской — 100.

За весь период выздоровели 51 тысяча 815 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171842/
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