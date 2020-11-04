Как реформировать систему образования: чиновники просят помощи у кыргызстанцев

Министерство образования и науки объявляет прием предложений по модернизации профильной системы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, они могут касаться всех аспектов, уровней, тем и вопросов сферы модернизации системы образования.

Предложения принимаются от физических лиц, организаций образования и науки, общественных организаций, фондов и институтов, СМИ и бизнес-сообщества.

В ведомстве отмечают, что идеи должны носить конкретный, конструктивный и прагматический характер. Приветствуется наличие бюджетов, источников финансирования, сроков исполнения и ответственных организаций, а также ясных контрольных показателей и индикаторов.

Предложения принимаются в свободной форме по адресу lpi.mes.kr@gmail.com.