В Кыргызстане за сутки выявили 495 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 150 случаев, Оше — 17, Чуйской области — 78, Ошской — 52, Таласской — 23, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 89, Баткенской — 44.

С марта в республике зарегистрировали 60 тысяч 774 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.