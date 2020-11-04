ЮНФПА профинансирует приобретение СИЗ для проведения переписи населения

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) профинансирует приобретение средств индивидуальной защиты для проведения переписи населения в Кыргызстане. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Отмечается, что перепись населения должна была пройти в 2020 году, однако распространение COVID-19 и введение карантинных мер внесли существенные коррективы в проведение кампании и прежде всего в ее сроки.

Читайте по теме Перепись населения и жилищного фонда перенесли на 2021 год

«В связи с этим в условиях распространения коронавирусной инфекции Нацстатком совместно с Министерством здравоохранения подготовил приказ об алгоритме действий в ходе проведения предстоящей переписи населения и жилищного фонда КР. С Фондом ООН в области народонаселения достигнуто соглашение о финансировании закупа СИЗ (одноразовые маски, карманные антисептики, бесконтактные термометры) для временного переписного персонала», — подчеркнули в организации.

Напомним, что ранее Нацстатком принял решение о переносе сроков проведения переписи населения и жилищного фонда на 2021-й.