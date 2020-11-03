21:07
USD 81.80
EUR 95.16
RUB 1.02
Общество

В Алайском районе прибывшие с Памира этнические кыргызы заселились в новые дома

В Алайском районе Ошской области состоялась церемония сдачи в эксплуатацию построенного городка для этнических памирских кыргызов, прибывших из Афганистана. Об этом сообщили в полпредстве региона.

По его данным, местные власти передали в эксплуатацию 11 трехкомнатных домов. Ранее под строительство были выделены 1,1 гектара земли и 20 миллионов сомов. Строительство домов было начато компанией «Олимп-Ко» в мае 2019-го. Новые дома памирских кыргызов обеспечены всеми необходимыми вещами.

Напомним, что в декабре прошлого года в село Сары-Могол Алайского района Ошской области приехали 11 семей памирских кыргызов. Тогда они временно были размещены в старом здании местной средней школы.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171824/
просмотров: 856
Версия для печати
Материалы по теме
ФК «Алай» вышел в полуфинал Кубка Кыргызстана по футболу
В Алайском районе уничтожают уникальные петроглифы ради добычи угля
Два детских сада и спорткомплекс построили в Алайском районе
Памирские кыргызы в Алайском районе получили новые книги и учебники
Мирлан Бакиров предложил недовольных жизнью кыргызстанцев отправить на Памир
В Кыргызстан готовы переселиться еще 30 семей памирских кыргызов
В Кыргызстан прибыли 10 семей памирских кыргызов
Этническим кыргызам на Памире доставили гумпомощь из КР
Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая
Афганистан заинтересован, чтобы кыргызы остались на Малом и Большом Памире
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;собирается арестовывать Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев не собирается арестовывать Садыра Жапарова
Центральная Азия может превратиться в&nbsp;безжизненную пустыню Центральная Азия может превратиться в безжизненную пустыню
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Бизнес
Кредит на&nbsp;образование от&nbsp;банка &laquo;Бай-Тушум&raquo;&nbsp;&mdash; выгодная инвестиция в&nbsp;свое будущее Кредит на образование от банка «Бай-Тушум» — выгодная инвестиция в свое будущее
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду в&nbsp;номинации Best Private Bank 2020 «Оптима Банк» получил награду в номинации Best Private Bank 2020
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
3 ноября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: без осадков
20:37
COVID-19. Как правильно питаться, напомнили в Минздраве
20:11
В Алайском районе прибывшие с Памира этнические кыргызы заселились в новые дома
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в десятке самых грязных
19:41
Страны ЕАЭС наращивают объемы торговли с Ираном, несмотря на коронавирус