В Алайском районе прибывшие из Памира этнические кыргызы заселились в новые дома

В Алайском районе Ошской области состоялась церемония сдачи в эксплуатацию построенного городка для этнических памирских кыргызов, прибывших из Афганистана. Об этом сообщили в полпредстве региона.

По его данным, местные власти передали в эксплуатацию 11 трехкомнатных домов. Ранее под строительство были выделены 1,1 гектара земли и 20 миллионов сомов. Строительство домов было начато компанией «Олимп-Ко» в мае 2019-го. Новые дома памирских кыргызов обеспечены всеми необходимыми вещами.

Напомним, что в декабре прошлого года в село Сары-Могол Алайского района Ошской области приехали 11 семей памирских кыргызов. Тогда они временно были размещены в старом здании местной средней школы.