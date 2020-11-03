Страны ЕАЭС наращивают объемы торговли с Ираном, несмотря на коронавирус

Страны Евразийского экономического союза и Иран наращивают объемы взаимной торговли, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, за восемь месяцев 2020 года товарооборот увеличился на 2 процента и превысил $2 миллиарда. Основной вклад в прирост внесло увеличение импорта из Ирана почти на $230 миллионов.

Основой взаимной торговли стала сельскохозяйственная продукция. Продовольственные товары и сельхозсырье составили порядка 80 процентов ($939 миллионов) от объемов поставок из государств ЕАЭС в Иран. В свою очередь аналогичные товары составили и большую часть поставок из Ирана в союз — 68 процентов, или $575 миллионов. Основными драйверами роста импорта из Ирана стали фрукты и орехи.