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Общество

Страны ЕАЭС наращивают объемы торговли с Ираном, несмотря на коронавирус

Страны Евразийского экономического союза и Иран наращивают объемы взаимной торговли, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, за восемь месяцев 2020 года товарооборот увеличился на 2 процента и превысил $2 миллиарда. Основной вклад в прирост внесло увеличение импорта из Ирана почти на $230 миллионов.

Основой взаимной торговли стала сельскохозяйственная продукция. Продовольственные товары и сельхозсырье составили порядка 80 процентов ($939 миллионов) от объемов поставок из государств ЕАЭС в Иран. В свою очередь аналогичные товары составили и большую часть поставок из Ирана в союз — 68 процентов, или $575 миллионов. Основными драйверами роста импорта из Ирана стали фрукты и орехи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171820/
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